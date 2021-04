Ibra espulso: cosa avrà detto a Maresca? Ecco la ricostruzione (Di sabato 10 aprile 2021) Rosso diretto. Come un fulmine a ciel sereno, in una partita che il Milan stava conducendo in porto senza troppi patemi , in vantaggio 2 - 0. All'ora esatta di gioco, Zlatan Ibrahimovic viene espulso ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 aprile 2021) Rosso diretto. Come un fulmine a ciel sereno, in una partita che il Milan stava conducendo in porto senza troppi patemi , in vantaggio 2 - 0. All'ora esatta di gioco, Zlatanhimovic viene...

Advertising

YBah96 : RT @Maicuntent1986: Cioè, ha espulso Ibra perché ha capito male? Basta, mi abbandono anche io al complottismo. - DiBellaAle : RT @SergioSierra67: Zlatan Ibrahimovic espulso per aver detto: Sembra strano è..... chissà cosa ha capito l'arbitro Maresca #ibra #ParmaMil… - LucchiCristiano : Ibra espulso perché ha detto ' mi sembra strano ' e , uomo di merda, maresca ha capito 'sei un bastardo'? Evidentem… - VedoRossoNero : @angelmnt99 @CapitanoPaolo90 Ma ti ho capito e condivido, ma qui non è mostrare il fianco, qui è inventarsi un ross… - albegra82 : @saveriocamba Ma si perchè è stato espulso per una follia ibra senza motivo -