Harry a Londra per i funerali del principe Filippo (Di sabato 10 aprile 2021) Harry parteciperà ai funerali del principe Filippo. Il fratello di William è atteso a Londra nei prossimi giorni. Londra (INGHILTERRA) – Harry nei prossimi giorni a Londra per partecipare ai funerali del principe Filippo. La presenza del secondogenito di Carlo non era certa per le stringenti regole anti-Covid presenti in Gran Bretagna, ma la Famiglia Reale è riuscita ad ottenere il via libera da parte del premier Johnson. Un viaggio che Harry, secondo le ultime indiscrezioni, affronterà da solo dagli Stati Uniti. La moglie Meghan ufficialmente non ci sarà per la gravidanza, ma non si esclude una assenza legata alle polemiche dei giorni scorsi. Harry ritorna a ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021)parteciperà aidel. Il fratello di William è atteso anei prossimi giorni.(INGHILTERRA) –nei prossimi giorni aper partecipare aidel. La presenza del secondogenito di Carlo non era certa per le stringenti regole anti-Covid presenti in Gran Bretagna, ma la Famiglia Reale è riuscita ad ottenere il via libera da parte del premier Johnson. Un viaggio che, secondo le ultime indiscrezioni, affronterà da solo dagli Stati Uniti. La moglie Meghan ufficialmente non ci sarà per la gravidanza, ma non si esclude una assenza legata alle polemiche dei giorni scorsi.ritorna a ...

Advertising

news_mondo_h24 : Harry a Londra per i funerali del principe Filippo - pirata_21 : Harry sta preparando il ritorno a #Londra. Stanno prendendo le misure per l'armatura anti proiettile. #PrincipeFilippo - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: Principe Filippo. Harry volerà a Londra per i funerali del nonno. Meghan non ci sarà. È impegnata a organizzare i fuochi… - sadape54 : RT @LucillaMasini: Principe Filippo. Harry volerà a Londra per i funerali del nonno. Meghan non ci sarà. È impegnata a organizzare i fuochi… - LucillaMasini : Principe Filippo. Harry volerà a Londra per i funerali del nonno. Meghan non ci sarà. È impegnata a organizzare i f… -