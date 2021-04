Gatto investito e colpito con delle pietre a Olbia | l' appello per trovare il responsabile

(Di sabato 10 aprile 2021) (Visited 94 times, 94 visits today) Notizie Simili: Migliorano gli indici Covid in Sardegna: il… Malanni di fine stagione, come prevenire… Investe une lo massacra a colpi di ...

Gatto investito

Gallura Oggi

L'appello della Lida di Olbia. Ha destato rabbia e indignazione la vicenda dele poi massacrato a colpi di pietre nei pressi della spiaggia del Pellicano, sulla strada per Pittulongu. L'animale salvato è stato portato alla Lida di Olbia dove continuano le terapie ...... dopo essere statoda un'auto nelle vicinaze del Pellicano nella zona di Pittulongu, è stato colpito alla testa con due grosse pietre trovate per la strada. Da qualche giorno il, si ...Olbia. Dopo l'incidente ai danni di un povero gatto, avvenuto mercoledì 7 aprile in zona Pittulongu, la Lida di Olbia ha lanciato un appello a ...Questa è la storia di Polifemo. Non gli manca un occhio come al ciclope della mitologia greca, ma una zampetta che gli è stata amputata a causa di un brutale investimento per le ...