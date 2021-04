Formazioni ufficiali Udinese-Torino | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) L’ospita ilnel match valevole per la trentesima giornata di. I padroni di casa sono reduci da due sconfitte consecutive, ma la loro situazione di classifica non preoccupa particolarmente e la salvezza è più che alla portata. Non si può dire lo stesso della squadra di Nicola, che vanta appena due punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Chi otterrà questi punti importanti? Calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato 10 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: In attesa: In attesa SportFace.