Estrazione SuperEnalotto 10 Aprile 2021

(Di sabato 10 aprile 2021)10, ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.10concorso numero 42 9 27 67 80 87 89 Jolly 65 SuperStar 18 La prossimaLotto sarà effettuata il 13alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 136.100.000,00 € Quotenessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 5 Punti 5 50.056,83 € 673 Punti 4 376,88 € 30.392 Punti 3 25,20 € 471.436 Punti 2 5,05 € Quote Superstar nessuna 5 Stella – 2 4 Stella 37.688,00 € 160 3 ...

Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi: il jackpot sale a 136,1 milioni Nessun '6' né '5+1' al concorso deldi oggi. Ecco la combinazione vincente : 9 - 27 - 67 - 80 - 87 - 89 . Numero Jolly: 65. Numero Superstar: 18. Sono stati estratti, invece, cinque '5' da oltre 50mila euro ciascuno.