Domenica In, gli ospiti di Mara Venier dell’11 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) Le anticipazioni di ‘Domenica In’ di domani, Domenica 11 aprile La 31^ puntata di ‘Domenica In’, in onda Domenica 11 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in studio e in collegamento. In apertura, il consueto spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini. In studio, il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa. In collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’. Pupo si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 10 aprile 2021) Le anticipazioni di ‘In’ di domani,11La 31^ puntata di ‘In’, in onda11, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da, avrà come protagonisti tantiin studio e in collegamento. In apertura, il consueto spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini. In studio, il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa. In collegamento il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de ‘Il Giornale’. Pupo si racconterà tra carriera e vita privata per poi esibirsi ...

Advertising

OnlyPopPlease1 : RT @RaiStoria: L'#11aprile dalle 14 alle 24 “Domenica Con” insieme ad @astro_luca in collegamento da Houston: un viaggio sulle orme di Gaga… - selishardliquor : RT @Iperborea_: Io domenica mattina incatenata agli Elios perché questa edizione di Amici ci sta togliendo tutto, anche gli occhi per piang… - CriBra27 : RT @RaiStoria: L'#11aprile dalle 14 alle 24 “Domenica Con” insieme ad @astro_luca in collegamento da Houston: un viaggio sulle orme di Gaga… - ryuqvaza : RT @RaiStoria: L'#11aprile dalle 14 alle 24 “Domenica Con” insieme ad @astro_luca in collegamento da Houston: un viaggio sulle orme di Gaga… - CatelliRossella : RT @RaiStoria: L'#11aprile dalle 14 alle 24 “Domenica Con” insieme ad @astro_luca in collegamento da Houston: un viaggio sulle orme di Gaga… -