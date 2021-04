Archeologia: manufatto del II secolo a.C. trovato in Calabria (Di sabato 10 aprile 2021) Archeologia: trovato in Calabria manufatto del II secolo a.C., potrebbe appartenere ai resti di una cava antica I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, supportati dall’ottavo Elinucleo di Vibo Valentia, hanno rinvenuto, sull’argine del fiume Savuto a Scigliano, un manufatto granitico di forma cilindrica risalente, presumibilmente al II secolo a.C. del peso di circa 300 chili. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività di monitoraggio dei siti archeologici, paesaggistici e monumentali della Calabria. Gli accertamenti, attivati dai militari ed eseguiti dai funzionari della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, hanno consentito di accertarne il particolare ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 aprile 2021)indel IIa.C., potrebbe appartenere ai resti di una cava antica I carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Cosenza, supportati dall’ottavo Elinucleo di Vibo Valentia, hanno rinvenuto, sull’argine del fiume Savuto a Scigliano, ungranitico di forma cilindrica risalente, presumibilmente al IIa.C. del peso di circa 300 chili. Il ritrovamento è avvenuto nel corso delle attività di monitoraggio dei siti archeologici, paesaggistici e monumentali della. Gli accertamenti, attivati dai militari ed eseguiti dai funzionari della Soprintendenza, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza, hanno consentito di accertarne il particolare ...

