Weber, bene Draghi su Erdogan, Turchia non è Paese libero (Di venerdì 9 aprile 2021) BRUXELLES - "Il primo ministro Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente Erdogan la Turchia si allontanata dallo stato di diritto, dalla democrazia e dalle libert fondamentali nell'ultimo ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 aprile 2021) BRUXELLES - "Il primo ministroha ragione, sotto la guida del presidentelasi allontanata dallo stato di diritto, dalla democrazia e dalle libert fondamentali nell'ultimo ...

Advertising

lucio22673283 : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi - gianluventuri : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ppe, Weber: 'Bene Draghi su Erdogan, la Turchia non è un Paese libero' #draghi -