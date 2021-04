Usa, sparatoria in South Carolina: morte 5 persone. Suicida il killer, ex giocatore di football (Di venerdì 9 aprile 2021) Usa, sparatoria in South Carolina: morte 5 persone. Almeno cinque persone sono morte a causa di una sparatoria avvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della SouthCarolina, negli Stati Uniti. Tra le vittime due bambini e i loro nonni. Il killer è l’ex giocatore di football americano della Nfl, il 33enne Phillip Adams, che si è Suicidato dopo la strage. Il killer è l’ex giocatore di football americano della Nfl, il 33enne Phillip Adams, che si è Suicidato dopo la strage. Sono almeno cinque le persone morte nella sparatoria ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) Usa,in. Almeno cinquesonoa causa di unaavvenuta nella notte vicino a Rock Hill, cittadina della, negli Stati Uniti. Tra le vittime due bambini e i loro nonni. Ilè l’exdiamericano della Nfl, il 33enne Phillip Adams, che si èto dopo la strage. Ilè l’exdiamericano della Nfl, il 33enne Phillip Adams, che si èto dopo la strage. Sono almeno cinque lenella...

