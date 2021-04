Uomini e donne, Gemma ha ancora delle mire su Nicola? (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi 9 aprile, su Canale 5, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e donne, dedicato interamente alle vicende del Trono Over. Dopo le scintille tra Bohdan e Alessio di ieri, la puntata di oggi è stata decisamente più tranquilla. ancora assente Tina. Gemma interessata ancora a Nicola? Si parte con un filmato riguardante Gemma che, dopo la puntata scorsa, ha voluto vedere in esterna Nicola. La dama è ancora interessata al giovane 26enne? Gemma in puntata ha negato un interesse verso Nicola dichiarando di tenere molto alla sua amicizia. Secondo Gianni, Gemma è ancora interessata a Nicola… Siete d'accordo con le sue parole? ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Oggi 9 aprile, su Canale 5, è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale con, dedicato interamente alle vicende del Trono Over. Dopo le scintille tra Bohdan e Alessio di ieri, la puntata di oggi è stata decisamente più tranquilla.assente Tina.interessata? Si parte con un filmato riguardanteche, dopo la puntata scorsa, ha voluto vedere in esterna. La dama èinteressata al giovane 26enne?in puntata ha negato un interesse versodichiarando di tenere molto alla sua amicizia. Secondo Gianni,interessata a… Siete d'accordo con le sue parole? ...

