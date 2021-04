Tesoro | collocati 7 miliardi in asta BOT

(Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Ilha collocato oggi 7di BOT a 1 anno, scadenza 14 aprile 2022, a fronte di una domanda di quasi 9,6, con un rapporto di copertura di 1,37. I titoli sono stati aggiudicati ad un prezzo di 100,444. Il rendimento medio ponderato è pari invece a -0,436%, in calo di due punti base rispetto alla precedente

Teleborsa

In Francia l'Agenzia del Tesoro AFT ha collocato un totale di 10,834 mld in titoli a medio lungo termine. Nel dettaglio sono stati assegnati 2,235 mld di euro in OAT con scadenza novembre 2029. Il rendimento medio ponderato ...(Teleborsa) – Il Tesoro ha collocato oggi 7 miliardi di BOT a 1 anno, scadenza 14 aprile 2022, a fronte di una domanda di quasi 9,6 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,37. I titoli sono stati aggiudicati ad ...Il Tesoro ha pubblicato la scheda informativa e la nota tecnica del nuovo BTP Futura, riservato agli investitori retail - La terza emissione sarà lanciata il 19 aprile ...