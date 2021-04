Stefania Orlando su tutte le furie | “È una molestia e adesso dico basta!” FOTO

(Di venerdì 9 aprile 2021)sostiene Aurora Ramazzotti sulla vicenda catcalling Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti, attraverso i suoi canali social, ha portato a galla il fenomeno del catcalling. Nel dettaglio, la primogenita di Michelle Hunziker ha deciso di denunciare il tutto perché stanca di ricevere delle critiche o degli apprezzamenti da parte degli uomini. Il suo discorso ha sollevato un polverone mediatico e non sono mancate le polemiche. Ovviamente non è l’unica donna che è stata vittima di tale fenomeno. Infatti, immediatamente dopo sono venute fuori altre storie molto simili, tra cui quella di. Infatti, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 si è sfogata su Twitter dicendo che tali attenzioni possono essere considerate delle vere e proprie molestie. Per questo motivo l’ex gieffina ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

, la decisione che lascia l'amaro in bocca ai fan. C'entra il suo amico Tommaso Zorzi Pubblicato il 09 - 04 - 2021 alle ore 16:14. Ultima modifica il 09 - 04 - 2021 alle ore 16:14 /Per Tommaso Zorzi el'intesa non è finita col GF Vip. Anche dopo il reality di Alfonso Signorini l'amicizia tra i due concorrenti è proseguita tra interviste doppie e dolci dediche reciproche. Lui è ...Dai web alla TV, passando per Stefania Orlando e Michelle Hunziker, il tema divide: in Lombardia scontro tra la garante delle vittime Aldrovandi e la consigliera regionale Bocci Un tempo erano ...Valletta, attrice, cantante, showgirl, conduttrice, opinionista: Stefania Orlando, soprannominata dai fan Queen, è un “Frappè” delle più disparate esperienze lavorative! Tra i suoi ultimi successi, la ...