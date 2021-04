Salvini “Riaprire in sicurezza e dare veri ristori” (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il 99% della gente che protesta lo fa pacificamente e io sono al loro fianco”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in merito alle manifestazioni per le riaperture. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 aprile 2021) “Il 99% della gente che protesta lo fa pacificamente e io sono al loro fianco”. Lo dice il leader della Lega Matteo, in merito alle manifestazioni per le riaperture. tan/sat/mrv su Il Corriere della Città.

