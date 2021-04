Principe Filippo | le scelte | le rinunce e i riflettori al cinema e in tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il duca di Edimburgo,, marito della regina Elisabetta II, si è spento nel castello di Windsor a 99 anni. Una figura centrale nella vita della sovrana e, inevitabilmente, nelle dinamiche della monarchia britannica spesso riprodotta sul piccolo e sul grande schermo. Da The Queen a The Crown, ecco dove appare il personaggio di. The Crown: il duca dall’assoluta devozione per “Lizbeth“ Ile la Regina Elisabetta in giovane età – Photo credits: BBCA volte considerato brusco e incostante, ha sempre svolto in modo eccelso il ruolo più importante: è stato compagno devoto e leale della regina Elisabetta II per oltre 70 anni, divenendo ilconsorte più longevo della storia della Gran Bretagna. I fan di The Crown, seppure in versione ...