Petrolio: prezzo resta sotto soglia 60 dollari (Di venerdì 9 aprile 2021) Il prezzo del Petrolio Wti resta sotto la soglia dei 60 dollari sui mercati dove scambia a 59,45 dollari al barile ( - 0,25%). Il Brent del Mare del Nord cede lo 9,43% a 62,93 dollari. . 9 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 aprile 2021) IldelWtiladei 60sui mercati dove scambia a 59,45al barile ( - 0,25%). Il Brent del Mare del Nord cede lo 9,43% a 62,93. . 9 aprile 2021

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio prezzo Petrolio: prezzo resta sotto soglia 60 dollari Il prezzo del petrolio Wti resta sotto la soglia dei 60 dollari sui mercati dove scambia a 59,45 dollari al barile ( - 0,25%). Il Brent del Mare del Nord cede lo 9,43% a 62,93 dollari. . 9 aprile 2021

L'assistenza sanitaria come indice di sviluppo. I nuovi parametri per stabilire la soglia di povertà E dal forte aumento del prezzo del petrolio . I Paesi africani furono mal gestiti. E si ritrovarono impoveriti. Dipendenti dagli aiuti esteri. E vincolati alle misure di recupero dei costi. Il ...

Prezzo petrolio Brent a 70 dollari entro l'estate: le previsioni di Morgan Stanley BorsaInside Asia, le tensioni Usa-Cina colpiscono le borse Torna la blacklist americana delle società cinesi dopo che Taiwan è entrata nel radar di Pechino costringendo gli Stati Uniti a posizionare una nave da guerra a tutela delle acque dell'isola. Oro in c ...

Petrolio: prezzo resta sotto soglia 60 dollari (ANSA) – ROMA, 09 APR – Il prezzo del petrolio Wti resta sotto la soglia dei 60 dollari sui mercati dove scambia a 59,45 dollari al barile (-0,25%). Il Brent del Mare del Nord cede lo 9,43% a 62,93 do ...

