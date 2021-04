Pattinaggio artistico | World Team Trophy 2021 | dove vedere l’evento in tv e streaming

(Di venerdì 9 aprile 2021) A meno di sette giorni dall’inizio ufficiale dei, la competizione biennale a squadre diin scena a Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile, la Federazione internazionale tramite un comunicato ufficiale diramato nella mattinata di venerdì 9 marzo ha reso note le emittenti che trasmetterannonelle reti televisive. Per ciò che concerne l’Italia l’intera rassegna potrà essere visibile in forma integrale su Eurosport Player, con collegamenti su Eurosport 1 e 2. A differenza dei Campionati Mondiali però sarà possibile anche la fruizione gratuita attraverso il canale YouTube ufficiale dell’ISU, denominato “SkatingISU“. Tra i piatti forti della kermesse impossibile non citare lo scontro titanico tra Yuzuru Hanyu e Nathan Chen ...

PISTOIA - Rotelle di Toscana a Pistoia per il campionato regionale di pattinaggio artistico. Accade il prossimo fine settimana, con il sabato che vede protagonista l'impianto di via di Valdibrana che ha ottenuto l'omologazione proprio nei giorni scorsi da parte della Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr). Un importante traguardo, dunque, che permetterà già da questo fine settimana lo svolgimento di gare regionali di pattinaggio artistico per la stagione agonistica 2021.