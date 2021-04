Niente funerali di Stato, un po' per la pandemia, un po' per le ultime volotà del Principe (Di venerdì 9 aprile 2021) Non sarà un funreale di Stato quello del Principe Filippo, duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta. Lo ha riportato in serata il sito ufficiale del College of Arms. Le sue spoglie resteranno al castello di Windsor dove si è spento oggi all’età di 99 anni. Il Principe Filippo, un re senza corona guarda le foto Leggi anche › È morto il Principe Filippo, duca di Edimburgo, re senza corona La decisione, in linea con le ... Leggi su iodonna (Di venerdì 9 aprile 2021) Non sarà un funreale diquello delFilippo, duca di Edimburgo, consorte della regina Elisabetta. Lo ha riportato in serata il sito ufficiale del College of Arms. Le sue spoglie resteranno al castello di Windsor dove si è spento oggi all’età di 99 anni. IlFilippo, un re senza corona guarda le foto Leggi anche › È morto ilFilippo, duca di Edimburgo, re senza corona La decisione, in linea con le ...

TgLa7 : #Filippo: niente funerali di Stato, 'non li voleva' Royal Family preannuncia cerimonia nel castello di Windsor - rtl1025 : ?? Niente funerali di Stato per il principe #Filippo, consorte della regina #Elisabetta scomparso a quasi 100 anni d… - Giacinto_Bruno : Uk: morto il principe Filippo, aveva 99 anni. Niente funerali di Stato - Superetero : L'unica cosa interessante della insignificantissima vita del #PrincePhilip sarebbero stati i suoi funerali solenni… - DomenicoZaccara : RT @TgLa7: #Filippo: niente funerali di Stato, 'non li voleva' Royal Family preannuncia cerimonia nel castello di Windsor -