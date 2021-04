Mondiali 2022 | la Rai trasmetterà le 64 partite | la nota della FIFA

(Di venerdì 9 aprile 2021) La Raile 64del Mondialeche si svolgerà in Qatar: ecco laLa Rai si aggiudica i diritti dei media italiani di tutte le 64deidi cacio del, che si terrà a dicembre del prossimo anno in Qatar. Almeno 28del torneo, inclusa la partita di apertura, la finale ed entrambe le semifinali, verranno trasmesse sul canale di punta dell’emittente, Rai 1, soddisfacendo agli obiettividi fornire un’ampia visibilità per le sue competizioni. Lo comunica lain una. A seguitogara per i diritti dei media italiani, la Rai offrirà anche una vasta ...

Advertising

fanpage : ?? La Rai trasmetterà tutte le partite del mondiale 2022 - rtl1025 : ?? La #Rai si è assicurata i diritti esclusivi per i Mondiali di #Qatar 2022. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ric… - Gazzetta_it : #tv #Qatar 2022, alla Rai tutto il Mondiale del Qatar. Niente ad Amazon. 'Grande successo' - ematr_86 : RT @Gazzetta_it: #tv #Qatar 2022, alla Rai tutto il Mondiale del Qatar. Niente ad Amazon. 'Grande successo' - AntonioFiori15 : Il WCD ha cinguettato..'I mondiali di calcio 2022 saranno un esclusiva #RaiTeleLuna' -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

Qatar, la Rai si è aggiudicata i diritti tv in esclusiva per trasmettere tutte le 64 partite della prossima Coppa del Mondo Idi Qatarsaranno trasmessi dalla Rai . La ...La Coppa del Mondo Fifa Qatarsarà la 22a edizione della competizione, e sarà particolarmente ... Marcello Foa e Fabrizio Salini (foto Ansa) "Siamo molto felici di aver riportato idi ...Oggi apriamo la dailyletter con il gol della Rai. Si è aggiudicata in esclusiva dalla Fifa i diritti multipiattaforma in televisione, digitale e radio per trasmettere i Mondiali 2022 in Qatar. È stata ...La Rai si è assicurata i diritti esclusivi per i Mondiali di Qatar 2022. Lo ha reso noto la Fifa. La Rai ha ricevuto i diritti audiovisivi per più piattaforme, televisione, canali digitali e radio, e ...