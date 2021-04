LIVE Unics Kazan-Virtus Bologna 85-81, EuroCup basket in DIRETTA: la Segafredo interrompe la striscia di vittorie in Europa, si va a gara-3 (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Unics Kazan-Virtus Bologna su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca integrale del match su OA Sport. 20.07 Dopo essere risalita dal -18 e aver avuto in mano il pallone della vittoria la Virtus cade alla basket-Hall Arena di Kazan interrompendo la striscia di 20 vittorie consecutive in Europa. Alle V Nere non bastano i 33 punti di uno strepitoso Marco Belinelli, verdetto rinviato dunque a mercoledì 14 aprile con gara-3 alla Segafredo Arena. FINISCE COSI’, LA SEMIFINALE SI ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.09 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca integrale del match su OA Sport. 20.07 Dopo essere risalita dal -18 e aver avuto in mano il pallone della vittoria lacade alla-Hall Arena dindo ladi 20consecutive in. Alle V Nere non bastano i 33 punti di uno strepitoso Marco Belinelli, verdetto rinviato dunque a mercoledì 14 aprile con-3 allaArena. FINISCE COSI’, LA SEMIFINALE SI ...

