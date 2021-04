LIVE Sonego-Hanfmann 3-6, ATP Cagliari in DIRETTA: primo set del tedesco! L’azzurro lotta ma non basta (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DJERE 40-30 Serve&volley di Sonego: passante di diritto di Hanfmann. 40-15 Diritto di Hanfmann fuori di poco dopo aver cacciato lontano Sonego dalla riga di fondo. 30-15 Gran rovescio diagonale del tedesco con un’ottima risposta profonda. 30-0 Servizio e diritto delL’azzurro. 15-0 Buon inizio di Sonego che attacca la rete e chiude con la volée di diritto dopo il diritto lungolinea. INIZIO SECONDO SET 13.45 Yannick Hanfmann vince il primo parziale per 6 giochi a 3 dopo aver dominato il set salendo per 5-0 dopo due break ottenuti. Sonego ha provato a lottare e rientrare recuperando ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJERE 40-30 Serve&volley di: passante di diritto di. 40-15 Diritto difuori di poco dopo aver cacciato lontanodalla riga di fondo. 30-15 Gran rovescio diagonale del tedesco con un’ottima risposta profonda. 30-0 Servizio e diritto del. 15-0 Buon inizio diche attacca la rete e chiude con la volée di diritto dopo il diritto lungolinea. INIZIO SECONDO SET 13.45 Yannickvince ilparziale per 6 giochi a 3 dopo aver dominato il set salendo per 5-0 dopo due break ottenuti.ha provato are e rientrare recuperando ...

