Linkedin | violati i dati di milioni di iscritti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Problemi su: 500di profili finiti in vendita sul dark web. Alcuni dettagli personali e professionali potrebbero essere stati, 500di profili in vendita sul dark web su Notizie.it.

I dati di oltre 500 milioni di utentisono statie messi in vendita online. Ecco tutti i dettagli emersi in queste ...ha oltre 740 milioni di utenti, la società lo menziona sul suo sito web, il che significa ... I datisarebbero stati venduti da un utente sconosciuto su un forum di hacker, che ha ...I dati di 500 milioni di utenti LinkedIn pubblicati e venduti online attraverso un forum specializzato nel supporto delle attività di hacking.Anche Linkedin si unisce a Facebook per lo scandalo degli account rubati. È di oggi la notizia che vede Linkedin come protagonista. Anche in questo caso si parla di cifre assurde: ben 500 milioni gli ...