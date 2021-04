L’ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio amministrazione di Tod’s. Il gruppo vola in borsa (Di venerdì 9 aprile 2021) L’influencer, moglie di Fedez, è stata scelta dall’azienda per la sua conoscenza del mondo giovanile. Le parole della Ferragni: “Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia”. La notizia è di questa mattina. Chiara Ferragni entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s di Diego Della Valle. La società ha da poco annunciato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 aprile 2021) L’influencer, moglie di Fedez, è stata scelta dall’azienda per la sua conoscenza del mondo giovanile. Le parole della: “Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia”. La notizia è di questa mattina.entrerà a far parte deldideldi Diego Della Valle. La società ha da poco annunciato L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

nicolabaita_ : RT @mcanducci: Tod's annuncia l'ingresso di Chiara Ferragni nel CDA e fa un +11% in borsa. Attenzione: non ha assunto una influencer, ha d… - fgiacomotti : RT @ilfoglio_it: Con l'ingresso nel cda di Tod's, la trasformazione di Chiara Ferragni da svaporatella di successo a giovane madre della pa… - __Ella_____ : RT @mcanducci: Tod's annuncia l'ingresso di Chiara Ferragni nel CDA e fa un +11% in borsa. Attenzione: non ha assunto una influencer, ha d… - mcanducci : Tod's annuncia l'ingresso di Chiara Ferragni nel CDA e fa un +11% in borsa. Attenzione: non ha assunto una influen… - ScarpelloSerena : Il titolo Tod’s che decolla a Piazza Affari dopo l’ingresso di Chiara Ferragni nel cda dell’azienda dimostra per l’… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ingresso Chiara Sanremo 2021, Vasco Rossi batte Chiara Ferragni: così i social hanno incoronato i Maneskin Il Mattino