I nuovi colori delle Regioni: Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia, Calabria e Friuli in zona arancione. La Sardegna passa in rosso (Di venerdì 9 aprile 2021) Da lunedì 12 aprile 6 Regioni italiane tornano in zona arancione. Sulla base dei dati del monitoraggio settimanale e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della Salute, Roberto Speranza, si appresta a firmare le ordinanze che alleggeriranno le restrizioni in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Brutte notizie invece per la Sardegna che, dopo essere stata la prima Regione a diventare bianca, ora passa in zona rossa. "La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i risultati."

