Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie (Di venerdì 9 aprile 2021) La superstar Gwen Stefani pubblica una nuova versione di "Slow clap" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino Saweetie. Il brano, sull'abbracciare la ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) La superstarpubblica unadi "" contenente una sorprendente collaborazione pop, quella con la rapper multiplatino. Il brano, sull'abbracciare la ...

Advertising

diamondlita2014 : RT @putyourhanzap: Ma parliamo di questa splendida cinquantenne che in questo video sembra avere vent’anni in meno. Sono pronto per questo… - SpettacoliNEWS : Gwen Stefani: arriva oggi la nuova versione del singolo 'Slow Clap' con la rapper multiplatino Saweetie! - Albgshefani : RT @putyourhanzap: Ma parliamo di questa splendida cinquantenne che in questo video sembra avere vent’anni in meno. Sono pronto per questo… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Gwen Stefani, nuova versione di Slow clap con Saweetie Dopo il successo di 'Let m… - tms_slv : Gwen Stefani ma che cosa diamine stai facendo #SlowClap -