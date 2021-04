Grecia | noto giornalista di cronaca nera Giorgos Karaivaz giustiziato davanti alla sua abitazione | ' Messo a tacere con i proiettili'

Advertising

SmorfiaDigitale : Grecia, noto giornalista di cronaca nera Giorgos Karaivaz giustiziato davanti al... - MariaConversano : Gravissima azione. Le modalità dell'assise fanno pensare ad un'azione personale e legata ad ambienti terroristici. -

...se attentati incendiari o atti vandalici contro le sedi dei media sono abbastanza comuni in, ... Il precedente piùè quello del giornalista investigativo Socratis Giolias , ucciso nel 2010, ...... si sia opposta lo scorso dicembre alle richieste di alcuni Paesi Ue (in testa, con la ... Come è, la Turchia è in pieno braccio di ferro con l'Europa per lo sfruttamento dei giacimenti di ...È stato ucciso con sei colpi d’arma da fuoco di fronte alla sua abitazione, ad Alimos, un sobborgo di Atene, probabilmente da due uomini a bordo di uno scooter. È morto così Giorgos Karaivaz, giornali ...Shock in Grecia: il giornalista televisivo esperto di cronaca nera Giorgos Karaivaz è stato ucciso da diversi colpi d'arma da fuoco ad Alimos, un sobborgo di Atene, mentre era di fronte all'ingresso d ...