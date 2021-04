Gf vip 5, Andrea Zelletta si apre sul distacco da Pierpaolo Pretelli: fine di un’amicizia? (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha ottenuto un posto alla finale del Gf vip 5 e ora Andrea Zelletta è tornato al centro del gossip, per delle dichiarazioni rilasciate sui rumor che lo vedono lontano dall’amico trovato nella Casa dei vip, Pierpaolo Pretelli. In un’intervista post-reality concessa a Casa Chi, oltre a parlare delle aggressioni subite di recente da sconosciuti Andrea si è infatti detto ignaro dei motivi dell’allontanamento improvviso nei suoi riguardi di Pierpaolo, che si è manifestato nelle settimane successive alla finale del reality dei vip, conclusosi il 1° marzo 2021. Nell’intervento, l’ex tronista di Uomini e donne ha poi ipotizzato che il distacco in questione sia dipeso da incomprensioni avute con la compagna dell’ex velino e sua ex coinquilina nella casa, Giulia Salemi, la ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 aprile 2021) Ha ottenuto un posto alla finale del Gf vip 5 e oraè tornato al centro del gossip, per delle dichiarazioni rilasciate sui rumor che lo vedono lontano dall’amico trovato nella Casa dei vip,. In un’intervista post-reality concessa a Casa Chi, oltre a parlare delle aggressioni subite di recente da sconosciutisi è infatti detto ignaro dei motivi dell’allontanamento improvviso nei suoi riguardi di, che si è manifestato nelle settimane successive alla finale del reality dei vip, conclusosi il 1° marzo 2021. Nell’intervento, l’ex tronista di Uomini e donne ha poi ipotizzato che ilin questione sia dipeso da incomprensioni avute con la compagna dell’ex velino e sua ex coinquilina nella casa, Giulia Salemi, la ...

