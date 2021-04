Famiglie, in calo redditi e consumi sale propensione al risparmio (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, il reddito delle Famiglie è diminuito del 2,8% (-32 miliardi). E' quanto emerge dai dati del Report Istat sui conti nazionali per settore istituzionale. Il potere d'acquisto, ossia il reddito disponibile espresso in termini reali, è diminuito del 2,6%, interrompendo la dinamica positiva in atto dal 2014. La consistente flessione della spesa per consumi finali delle Famiglie (-10,9%) ha generato un deciso incremento della quota di reddito destinata al risparmio, che passa dall'8,2% del 2019 al 15,8% del 2020. L'impatto della crisi sull'attività produttiva ha comportato una riduzione di circa 93 miliardi del reddito primario delle Famiglie (-7,3%). I redditi da lavoro dipendente sono diminuiti di circa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020, nonostante il massiccio sostegno delle misure anti-crisi, il reddito delleè diminuito del 2,8% (-32 miliardi). E' quanto emerge dai dati del Report Istat sui conti nazionali per settore istituzionale. Il potere d'acquisto, ossia il reddito disponibile espresso in termini reali, è diminuito del 2,6%, interrompendo la dinamica positiva in atto dal 2014. La consistente flessione della spesa perfinali delle(-10,9%) ha generato un deciso incremento della quota di reddito destinata al, che passa dall'8,2% del 2019 al 15,8% del 2020. L'impatto della crisi sull'attività produttiva ha comportato una riduzione di circa 93 miliardi del reddito primario delle(-7,3%). Ida lavoro dipendente sono diminuiti di circa ...

Advertising

istat_it : I conti nazionali per settore istituzionale: nel 2020 in calo il reddito delle famiglie (-2,8%) e la spesa per co… - ConfindustriaUd : RT @istat_it: I conti nazionali per settore istituzionale: nel 2020 in calo il reddito delle famiglie (-2,8%) e la spesa per consumi fina… - gioprattichizzo : RT @istat_it: I conti nazionali per settore istituzionale: nel 2020 in calo il reddito delle famiglie (-2,8%) e la spesa per consumi fina… - restoalsud : Famiglie, in calo redditi e consumi sale propensione al risparmio - - Tele_Nicosia : Famiglie, in calo redditi e consumi sale propensione al risparmio -