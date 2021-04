Domina | trailer e data di uscita della serie Sky Original con Kasia Smutniak

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sky ha diffuso ile ladidell'epico period drama Sky, connel ruolo di Livia Drusilla. Ilufficiale diha svelato ladiSky che debutterà tutta subito il 14 maggio su Sky e NOW. La nuovaSkyracconta per la prima volta dal punto di vista delle donne le lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il celebre Cesare Augusto, primo imperatore romano. Prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms, con Cattleya nel ruolo di executive production service, laè una grande coproduzione ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? DOMINA (2021) Trailer ITA della Serie tv con Kasia Smutniak Scopri il nostro nuovo canale TREND ZONE FilmIs… - 3cinematographe : #Sky ha rilasciato il trailer della sua nuova serie originale #Domina, un epico period drama con protagonista Kasia… - badtasteit : #Domina: la serie completa il 14 maggio su Sky, guarda il trailer - dituttounpop : #Domina con tutti gli episodi disponibili il 14 maggio su @SkyItalia e @NOWTV_It - LIDAMUGNAI : RT @SkyTG24: Domina, il trailer della serie tv con Kasia Smutniak. Dal 14 maggio su Sky e NOW -

Ultime Notizie dalla rete : Domina trailer

Ilufficiale diha svelato la data di uscita della serie Sky che debutterà tutta subito il 14 maggio su Sky e NOW. La nuova serie Sky Original racconta per la prima volta dal punto ...https://www.cinematografo.it/wp - content/uploads/2021/04/_.mp4 Accanto a Kasia Smutniak un grande cast internazionale: Matthew McNulty ( Misfits ) nei panni del futuro imperatore ...Sky ha rilasciato il trailer della sua nuova serie originale Domina, un epico period drama con protagonista Kasia Smutniak.Milano, 9 aprile 2021 – Come svelato dal trailer ufficiale appena rilasciato, debutterà tutta subito il 14 maggio su Sky e NOW DOMINA, la nuova serie Sky Original che racconta per la prima volta dal ...