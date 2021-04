DAZN piomba anche sulla Serie B | nuova sfida con Sky

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Malgrado la lunghissima partita giocata trae Sky circa l’assegnazione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021-2024, vinta dalla piattaforma di sport in streaming, in questi giorni pare si sia aperta unatra le due emittenti per quanto riguarda l’assegnazione dellaB. Ricordiamo che i diritti dellaA, che prevedono la trasmissione di 10 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva, sono stati attribuiti accettando l’offerta di 840 milioni di euro l’anno, di cui 340 milioni garantiti dal partner TIM. Come riporta ‘Milano Finanza’ ,possiede l’esclusiva per lacadetta italiana, per la cui trasmissione ha versato 22 milioni di euro a stagione per il periodo 2018-2021. Il contratto è in scadenza, ma ...