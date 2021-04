Covid, Sardegna in zona rossa: lo conferma Speranza (Di venerdì 9 aprile 2021) CAGLIARI – “Mi ha chiamato il ministro Roberto Speranza, la Sardegna entrerà in zona rossa“. Così alla “Dire” l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ufficializza il passaggio dell’isola alla zona arancione a quella rossa, in attesa dell’ordinanza del ministro. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) CAGLIARI – “Mi ha chiamato il ministro Roberto Speranza, la Sardegna entrerà in zona rossa“. Così alla “Dire” l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, ufficializza il passaggio dell’isola alla zona arancione a quella rossa, in attesa dell’ordinanza del ministro.

MediasetTgcom24 : Covid, rara variante A.27 identificata in Sardegna #covid - gjscco : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri in #Sardegna 305 nuovi casi e 5 morti, 8 ricoveri in più - l'isola è a un passo dalla zona ross… - italiaserait : Covid, Ecdc: “Rosso scuro per 7 regioni Italia, Sardegna rossa” - albertomura : Quest'idea delle zone (nelle quali in pratica si può fare quel che si vuole con una scusa) è deleteria. A pensare c… - sandra06464030 : Leggi qui l'articolo de L'#UnioneSarda -