Covid in Campania, la curva del contagio torna a salire (10,52%); altri 31 morti. Il record di positivi tra Napoli e provincia (Di venerdì 9 aprile 2021) Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:2.225 positivi (1.462 asintomatici e 763 sintomatici) su 21.149 tamponi molecolari; il rapporto...

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l'

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Coronavirus: 18.938 nuovi casi con 362.973 tamponi e 718 morti Il tasso di positività del 5,2%% (ieri era al 4,7%, quindi è salito dello 0,5) Campania, 2.225 casi e 31 decessi Sono 2.225 i positivi al Covid individuati in Campania nelle ultime 24 ore su 21.149 ...

Covid, 6 Regioni passano in arancione. Sardegna in rosso La Sardegna , unica Regione italiana ad aver trascorso qualche settimana in zona bianca, passa invece in rosso e va a fare compagnia a Campania, Valle D'Aosta e Puglia, che anche la prossima ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Turris-Ternana, ci sono dei positivi tra i campani A pochi giorni dal match con le Fere, brutta sorpresa dai tamponi per il gruppo squadra dei Corallini: covid per sei. Turris-Ternana, partita di domenica 11 aprile, si avvicina con lo spettro del ...

Covid, bollettino oggi 9 aprile in Italia: 18.938 positivi e 718 morti. Tasso di positività al 5,2% Covid Italia, il bollettino di oggi 9 aprile 2021: Sono 18.938 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...

