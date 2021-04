Covid Basilicata, oggi 212 contagi e 4 morti: bollettino 9 aprile (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 212 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata, secondo la tabella del bollettino di oggi 9 aprile. Registrati inoltre altri 4 morti. Nella Regione i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (201 sono residenti) sono stati registrati su un totale di 1.773 tamponi molecolari, rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 158. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.781 (+39), di cui 4.602 in isolamento domiciliare. Sono 14.802 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 462 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 179. ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Sono 212 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi. Registrati inoltre altri 4. Nella Regione i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (201 sono residenti) sono stati registrati su un totale di 1.773 tamponi molecolari, rende noto la task force regionale con il consueto. Le persone decedute sono cittadini di Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 158. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 4.781 (+39), di cui 4.602 in isolamento domiciliare. Sono 14.802 le persone residenti inguarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 462 quelle decedute. Invariato il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 179. ...

