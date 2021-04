Corsport: per la Fiorentina c’è anche Gattuso, molto complicata la pista Sarri (Di venerdì 9 aprile 2021) Uno dei temi fondamentali nell’agenda di Commisso è quello relativo al prossimo allenatore della Fiorentina, fino ad oggi si era fatto prepotentemente il nome di Maurizio Sarri per la prossima stagione, ma il Corriere dello Sport ricorda che non è il solo Ritroverà Beppe Iachini e lo sosterrà come il primo dei tifosi. L’allenatore marchigiano è chiamato a contrarre al massimo il tempo per pianificare il “rinascimento” viola, allontanandosi dalla zona rossa della classifica. Dirigenza e proprietà, nel frattempo, faranno tutte le valutazioni. Si studieranno i profili ritenuti più interessanti, da Rino Gattuso, fino a Juric (già sondato la scorsa estate) senza dimenticare le piste estere, da Marcelino oggi all’Athletic Bilbao fino a Blanc. Sembra molto complicata la strada che porta a Maurizio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) Uno dei temi fondamentali nell’agenda di Commisso è quello relativo al prossimo allenatore della, fino ad oggi si era fatto prepotentemente il nome di Maurizioper la prossima stagione, ma il Corriere dello Sport ricorda che non è il solo Ritroverà Beppe Iachini e lo sosterrà come il primo dei tifosi. L’allenatore marchigiano è chiamato a contrarre al massimo il tempo per pianificare il “rinascimento” viola, allontanandosi dalla zona rossa della classifica. Dirigenza e proprietà, nel frattempo, faranno tutte le valutazioni. Si studieranno i profili ritenuti più interessanti, da Rino, fino a Juric (già sondato la scorsa estate) senza dimenticare le piste estere, da Marcelino oggi all’Athletic Bilbao fino a Blanc. Sembrala strada che porta a Maurizio ...

