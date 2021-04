Ci può essere solidarietà nazionale senza un sinodo italiano?

(Di venerdì 9 aprile 2021) È possibile l’unità? E che ruolo può avervi la Chiesa? Il tema è stato un po’ trascurato, ma l’esecutivo Draghi impone una riflessione al riguardo e il bel libro del professor Augusto D’Angelo pubblicato da Studium su “Andreotti, la Chiesa e la” ci aiuta a porci domande sull’oggi alla luce della ricostruzione della storia di ieri. È soprattutto l’idea di unlanciata dal papa, nel silenzio di gran parte dell’episcopato, evidentemente recalcitrante a seguire Francesco, a interrogarci su cosa potrebbe significare questa prospettiva per l’Italia. Il volume di cui parliamo ovviamente non tratta del, ma per spiegarci la prospettiva cattolica davanti a quella che fu...

Advertising

borghi_claudio : Con #Draghi si può essere d'accordo o no, ad esempio continua GRAVEMENTE a mancare il coinvolgimento Parlamentare,… - mante : Draghi su questo sbaglia alla grande: la responsabilità non può essere dei destinatari che sfruttano una norma mal… - matteosalvinimi : ...a 10 anni di carcere ciascuno, con il plauso di molte associazioni, fra cui l’Arcigay. La durezza con cui devono… - EmaCa1972 : RT @__alwaysthesun: Due linee che si sorreggono, perché nessuno può essere una persona senza nessuno che sia al suo fianco e lo sorregga. #… - Gaiamakesitshin : @chiara_msc_ @bevllisario La gente sta apprezzando lo stesso. ?????? Essere disabile può essere brutto.???? -

Ultime Notizie dalla rete : può essere

... VINILE e DIGITALE () e in una speciale versione binaurale, che siascoltare in digitale e in ... invita a vedere, ascoltare e riflettere sul futuro della biodiversità e sul posto che gli......allora nonpiù in grado di rappresentare fedelmente la reale situazione reddituale e patrimoniale della famiglia, venutasi a creare negli ultimi mesi. Un'eventualità di questo tipo...