Chi e perché vuole portare l’ecocidio alla Corte penale internazionale

(Di venerdì 9 aprile 2021) È partita la campagna“Stop Ecocidio” con il sostegno di un gruppo di leader mondiali e parlamentari che cercano di categorizzare la distruzione di ecosistemi e l’estinzione di specie come “ecocrimini”, da punire. Se passasse questa proposta, questi reati ambientali sarebbero paragonati ai genocidi, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. A sostenere l’iniziativa ci sono leader di alto livello, come Papa Francesco e il presidente francese Emmanuel Macron. Per il Santo padre, come si legge sul sito dell’Nbc,è la “massiccia contaminazione di aria, terra e acqua” o “qualsiasi azione in grado di produrre un disastro ecologico” e per questo propone di renderlo anche un peccato per i cattolici romani. Secondo uno studio di ...