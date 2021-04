Carlo Mazzone, il finalista del ‘Nobel dei docenti’: “premio di 55mila dollari diventerà una borsa di studio per studenti meritevoli” [INTERVISTA] (Di venerdì 9 aprile 2021) Carlo Mazzone, finalista del Global Teacher Prize 2020, il premio istituito dalla Varkey Foundation, ha pensato di aprire una borsa di studio con i fondi che ha ricevuto dal collega vincitore del Nobel dei docenti, Ranjitsinh Disale che ha diviso il proprio premio con gli altri finalisti. All'insegnante di informatica dell'Istituto “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento è venuta l'idea di utilizzare i 55 mila dollari che gli saranno erogati nei prossimi 10 anni per la formazione degli studenti. Per aiutarli nel loro percorso subito dopo la conclusione della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo Carlo Mazzone, il finalista del ‘Nobel dei ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 9 aprile 2021)del Global Teacher Prize 2020, ilistituito dalla Varkey Foundation, ha pensato di aprire unadicon i fondi che ha ricevuto dal collega vincitore del Nobel dei docenti, Ranjitsinh Disale che ha diviso il propriocon gli altri finalisti. All'insegnante di informatica dell'Istituto “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento è venuta l'idea di utilizzare i 55 milache gli saranno erogati nei prossimi 10 anni per la formazione degli. Per aiutarli nel loro percorso subito dopo la conclusione della scuola secondaria di secondo grado. L'articolo, ildeldei ...

