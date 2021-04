Benno Neumair, arrivano i risultati delle perizie: confermata la sua versione (Di venerdì 9 aprile 2021) Le indagini condotte dalla procura di Bolzano sembrerebbero confermare la versione che Benno Neumair ha fornito dell’omicidio dei suoi genitori, Laura Perselli e Peter Neumair. Nonostante infatti Benno Neumair avesse già fornito una confessione piuttosto accurata descrivendo la dinamica dell’omicidio e dell’occultamento del corpo, il Gip aveva disposto ulteriori accertamenti tecnici di modo da verificare la sua versione dei fatti: ciò anche alla luce di alcune dichiarazioni fatte dalla sorella di Benno, Madé Neumair, che aveva assicurato di non credere alla versione del fratello e alla totale assenza di premeditazione del gesto omicidiario. Benno Neumair avrebbe ucciso davvero i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Le indagini condotte dalla procura di Bolzano sembrerebbero confermare lacheha fornito dell’omicidio dei suoi genitori, Laura Perselli e Peter. Nonostante infattiavesse già fornito una confessione piuttosto accurata descrivendo la dinamica dell’omicidio e dell’occultamento del corpo, il Gip aveva disposto ulteriori accertamenti tecnici di modo da verificare la suadei fatti: ciò anche alla luce di alcune dichiarazioni fatte dalla sorella di, Madé, che aveva assicurato di non credere alladel fratello e alla totale assenza di premeditazione del gesto omicidiario.avrebbe ucciso davvero i ...

