(Di venerdì 9 aprile 2021), il dating show condotto da Nina Palmieri (e disponibile su Discovery+ e TimVision) sta conquistando sempre più persone ed ancheRodriguez edSpinalbese si sono imbattuti in una puntata (censurata) in onda sul Nove. Nella puntata in questione (la quinta, con esattezza) la protagonista è Elena di Milano, una ristoratrice che “ama mangiare e cucinare” e che “non ricordo di essere mai stata magra”. Una rossa tutto fuoco e tutta curve che ha avuto la possibilità di scegliere il proprio partner fra sei ragazzi disposti in versione nature nelle cabine colorate. Protagonista della cabina gialla un giovane torinese di 26 anni, Andrea, che ha attirato l’proprio diRodriguez edSpinalbese: “Amore, c’è il tuo programma ...

Advertising

StraNotizie : Belen e Antonino guardano Attraction Italia e la loro attenzione cade su un concorrente - BITCHYFit : Belen e Antonino guardano Attraction Italia e la loro attenzione cade su un concorrente - BITCHYFit : Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese guardano Attraction Italia (versione censurata) in tv. - selinrauhl : Belen, Santiago e Antonino sono veramente carini - infoitcultura : Belén Rodriguez, Antonino Spinalbese e il gossip del matrimonio segreto: capiamo meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Antonino

...nel mirino degli haters L'ultimo scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram mostra... 36 anni, è in dolce attesa della sua secondogenita, la prima figlia dal compagnoSpinalbese , ...La soubrette aspetta la sua secondogenita , la prima figlia dal compagnoSpinalbese , con ... Ma sono stati diversi gli amori dida quando è in Italia. Tra i più importanti quello con ...Dopo la pausa del venerdì santo , torna l'appuntamento su Rai1 con Canzone segreta , lo show condotto da Serena Rossi , una dei volti ...La complicità tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, si sa è alle stelle. La coppia in dolce attesa non vede l’ora che arrivi la piccola Luna Marì. Nel frattempo Antonino ...