Barbablù è in città

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 aprile 2021) A oggi, in oltre tre mesi, è stato vaccinato (con richiamo) circa il 6,12% della popolazione: a questo ritmo si calcola che l’immunità di gregge (70% di popolazione vaccinata), si raggiungerebbe tra 10 mesi e 18 giorni, ovvero dopo le prossime feste di Natale. Naturalmente la responsabilità è sempre di qualcun altro. Tuttavia la cosa più sconcertante è che nessuno abbia avuto l’idea di puntare su una massiccia distribuzione di test molecolari rapidi che avrebbe permesso di prevedere una data certa per l’apertura di tutte le scuole, università e di ogni attività commerciale. Perché non si è stati nemmeno in grado di prevedere un’alternativa alla “via crucis” dell’attuale campagna vaccinale? Era l’unico modo per prevenire il contagio soprattutto tra le persone più giovani. Perché non riusciamo nemmeno a copiare paesi virtuosi come la Danimarca? E soprattutto perché ce l’abbiamo così ...