ATP Cagliari 2021, Lorenzo Musetti si arrende in tre set a Laslo Djere. Il serbo in semifinale (Di venerdì 9 aprile 2021) Lorenzo Musetti deve arrendersi al serbo Laslo Djere (n.57 del mondo) nei quarti di finale dell'ATP di Cagliari 2021. Sulla terra rossa sarda il classe 2002 del Bel Paese è stato sconfitto in tre set per 6-4 4-6 6-2 in 2 ore 23 minuti di partita. Un match nel quale, pur lottando, si è evidenziato come la differente velocità di palla dell'azzurrino, al cospetto del suo più esperto e solido avversario, sia stata uno dei fattori discriminanti. E dunque è il balcanico a continuare la propria avventura nel torneo in attesa di sapere chi tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il tedesco Jan-Lennard Struff sarà il prossimo avversario in semifinale. Nel primo set il carrarese deve subito affrontare una palla break, ma si salva con due ottime ...

