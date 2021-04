Alizé Cornet non gradisce il posticipo del Roland Garros

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 9 aprile 2021) Avrebbe dovuto avere inizio il 17 maggio per poi concludersi il 6 giugno lasciando spazio di lì a poco ad un altro grande torneo: Wimbledon. Ed invece gli organizzatori hanno deciso di posticipare ildi una settimana. Un provvedimento che non è stato possibile aggirare a causa delle nuove restrizioni decise dal Governo francese. Un nuovo lockdown si è reso necessario vista la curva dei contagi in crescita. Nulla da fare quindi per evitare il rinvio. Le nuove date prevedono l’inizio il 30 maggio e la fine il 13 giugno. Nonostante la decisione sia stata presa anche in previsione della speranza di poter avere un po’ di pubblico sugli spalti, non tutti gli atleti l’hanno presa bene perché, in effetti, la distanza temporale tra l’open di Francia e il prestigioso torneo inglese si riduce. Si sconvolge il calendario dei tornei di ...