Workshop gestione del rischio per tutti i professionisti GDPR (Di giovedì 8 aprile 2021) (Roma, 8 aprile 2021) - Roma, 8 aprile 2021 - gestione DEL rischio. Matrici, griglie e tecniche di valutazione. Dopo il successo della prima edizione, torna il 13 aprile il Workshop analitico organizzato dall'organismo di certificazione e GDPR training center Inveo dedicato alla gestione del rischio. Una monografia di 6 ore, dedicato verticalmente a tutte le fasi del processo di gestione del rischio, elemento fulcro e imprescindibile per eccellenza nella gestione del dato personale . Si partirà dal concetto chiave del risk based thinking, su cui poggia l'intera struttura del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali in quanto alla base delle meccaniche di monitoraggio e gestione dei processi inerenti il ...

