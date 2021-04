Warner Music pubblica Gabriel’s Oboe

(Di giovedì 8 aprile 2021) , 3° singolo di “Morricone Stories” di Stefano Di Battista: l’album è un omaggio al compositore e Premio Oscar(il video al link https://youtu.be/v3fYeNk07zQ), il terzo singolo di Morricone Stories, l’album omaggio al compositore e Premio Oscar Ennio Morricone del noto sassofonista Stefano Di Battista, in uscita il prossimo 2 aprile in formato cd, vinile e digitale.è… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Pagliasegale1 : RT @WARNERMUSICIT: Buona Pasqua da Warner Music Italy! ??? Team Uovo o Team Colomba? ?? #HappyEaster #Easter @DUALIPA @RitaOra @ashnikko… - Stephane359 : RT @WARNERMUSICIT: Buona Pasqua da Warner Music Italy! ??? Team Uovo o Team Colomba? ?? #HappyEaster #Easter @DUALIPA @RitaOra @ashnikko… - lagenesidtc : comunque @ warner music la mia domanda era originale me la sono legata al dito - chiccuz : RT @WARNERMUSICIT: Buona Pasqua da Warner Music Italy! ??? Team Uovo o Team Colomba? ?? #HappyEaster #Easter @DUALIPA @RitaOra @ashnikko… - Charts_Ora : RT @WARNERMUSICIT: Buona Pasqua da Warner Music Italy! ??? Team Uovo o Team Colomba? ?? #HappyEaster #Easter @DUALIPA @RitaOra @ashnikko… -

Ultime Notizie dalla rete : Warner Music

Corriere Nazionale

Il cortometraggio " Aurora" , diretto da Enea Colombi per Borotalco.tv, sarà il prologo dell'album " Parola" prodotto da Ala Bianca e distribuito daItalia, in uscita a settembre 2021. ...Il cortometraggio "Aurora", diretto da Enea Colombi per Borotalco.tv, sarà il prologo dell'album "Parola" prodotto da Ala Bianca e distribuito daItalia, in uscita a settembre 2021. Un ...Dal 9 aprile sarà disponibile in CD e su tutte le piattaforme di streaming “Morsa” (Blackcandy Produzioni con distribuzione Believe/Warner Chappell), primo progetto ... che ha sempre lottato per la ...Il rapper milanese Fre artista con oltre 1 milione di visusalizzazioni su Youtube e con più di 1 milione di streams su Spotify torna con il con il singolo “Sott’Acqua” (Pasta e Flow Entertainment\ ...