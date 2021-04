Vaxzevria solo a over 60. Furia Regioni "Ora che facciamo?". Calendari da rifare (Di giovedì 8 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Aumentano i contagi, complici anche le varianti ormai diffuse in tutto il Paese, riscontrate nel 90% dei nuovi positivi. Le terapie intensive sono al collasso, con tassi di occupazione doppi rispetto alla soglia critica e il numero di decessi non accenna a diminuire, ieri si sono registr Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 aprile 2021) L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Aumentano i contagi, complici anche le varianti ormai diffuse in tutto il Paese, riscontrate nel 90% dei nuovi positivi. Le terapie intensive sono al collasso, con tassi di occupazione doppi rispetto alla soglia critica e il numero di decessi non accenna a diminuire, ieri si sono registr Segui su affaritaliani.it

Damiano__89 : Quindi ora #AstraZeneca o #Vaxzevria che dir si voglia va bene solo per gli over 60? E le trombosi sono 'più freque… - MoniCapNov : Con la prima dose di Vaxzevria sono stata davvero male e ho visto stare male troppa gente. Solo gli over 58 non han… - micheled2869 : RT @sara80elmi: EMA ha valutato dati #Astrazeneca solo fino al 22 marzo. 5 ulteriori casi italiani (4donne e 1 uomo,3 decessi per ora) non… - sara80elmi : EMA ha valutato dati #Astrazeneca solo fino al 22 marzo. 5 ulteriori casi italiani (4donne e 1 uomo,3 decessi per o… - BMVPedrita : @clamattu Ah bene. Invece a me solo mia mamma a Pasqua e ha fatto Vaxzevria. Mio padre per ora non ha una data. ??????? -