Tutti contro Charles Michel | avrebbe dovuto lasciare la sedia a Ursula von der Leyen?

Il Sofagate ha un colpevole, almeno sui social, dove Tutti si sono scagliati contro Charles Michel. È proprio lui, il presidente del Consiglio europeo, a finire nel mirino delle critiche dopo l'affronto di Erdogan a Ursula von der Leyen, lasciata senza sedia durante una visita ufficiale ad Ankara. X Il "Sofagate" a Ursula von der Leyen divide il web Nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo, il presidente turco Erdogan offre un posto accanto a lui a Michel, mentre la presidente della Commissione europea viene lasciata in piedi, visibilmente imbarazzata, prima di accomodarsi su un divano distante dai due uomini. Ma se il comportamento del presidente turco non sorprende (rispetto ...

