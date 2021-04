Traffico Roma del 08-04-2021 ore 09:30 (Di giovedì 8 aprile 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Traffico intenso è rallentato in interna tra Prenestina e Ardeatina mentre in esterna la circolazione maggiormente concentrata tra Magliana Ostiense e successivamente tra Casilina e Tiburtina rimangono sostenuti In quest’ultima ora gli spostamenti sul tratto Urbano della Roma terra da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso il centro città e sulla tangenziale si rallenta al bivio A24 fino a via Salaria in direzione dell’Olimpico sulla Cassia bis Maggiore prudenza a causa di un incidente tra via della Giustiniana e via di Santa Cornelia in uscita da Roma ancora trafficata la Salaria in prossimità dei Cantieri e per un precedente incidente tra Villa Spada e la aeroporto dell’Urbe verso il centro città code anche a Torre Gaia ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulareintenso è rallentato in interna tra Prenestina e Ardeatina mentre in esterna la circolazione maggiormente concentrata tra Magliana Ostiense e successivamente tra Casilina e Tiburtina rimangono sostenuti In quest’ultima ora gli spostamenti sul tratto Urbano dellaterra da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est verso il centro città e sulla tangenziale si rallenta al bivio A24 fino a via Salaria in direzione dell’Olimpico sulla Cassia bis Maggiore prudenza a causa di un incidente tra via della Giustiniana e via di Santa Cornelia in uscita daancora trafficata la Salaria in prossimità dei Cantieri e per un precedente incidente tra Villa Spada e la aeroporto dell’Urbe verso il centro città code anche a Torre Gaia ...

Traffico Roma del 08 - 04 - 2021 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare aumenta il traffico in carreggiata interna tra Casilina e Appia circolazione sostenuta è allentata sulla tratto Urbano della ...

Traffico Roma del 08-04-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Incidente sulla statale 'Via Aurelia', chiusa al traffico la corsia verso Roma in località La Torba Temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Roma sulla strada statale 1 “Via Aurelia, a causa di un incidente avvenuto al km 135,500 all’altezza della località La Torba, nel Grossetano.

Incidente sull'Aurelia, due feriti. Chiusa la corsia sud Grosseto, 8 aprile 2021 - Temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Roma sulla strada statale 1 Aurelia a Grosseto, a causa di un incidente avvenuto al km 135,500 all’altezza de La Tor ...

