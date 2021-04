Tir ribaltato in autostrada Chiusa barriera Lisert Redipuglia

(Di giovedì 8 aprile 2021)A4tra ladelin direzione Venezia a causa di un tir. L’incidente – al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto – è avvenuto poco prima delle 19.30. Le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo sono tuttora in corso e sono rese abbastanza difficoltose perché l’autoarticolato ha perso il carico di legname e per la fuoriuscita di gasolio. E’ stata istituita l’uscita obbligatoria a Monfalcone Est in direzione Venezia.

effe_news : A4: chiusura barriera Lisert Redipuglia per tir ribaltato

GORIZIA - Autostrada A4 chiusa tra la barriera del Lisert e Redipuglia in direzione Venezia a causa di un tir ribaltato. L'incidente – al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto – è avvenuto poco ...