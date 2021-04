Tifosi negli stadi | il ministro Costa | “Vogliamo dare un segnale di fiducia”

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il sottosegretario al Ministero della Salute Andreaha parlato a Radio Kiss Kiss della possibilità di ospitare il pubblico in occasione dei match degli Europei di scena in Italia: “unimportante. Qualora il piano vaccinale dovesse proseguire nel migliore dei modi, inizieremo con le riaperture graduali. Mi auguro che si possa iniziare a pianificare la riapertura degli esercizi commerciali. Se in estate la situazione dovesse essere migliore,mo il via libera alle vacanze per le famiglie. Lo sport è di vitale importanza per l’Italia. Mi auguro che ipossano ritornare sugli spalti in vista del prossimo campionato, seppur in numero ridotto“. SportFace.