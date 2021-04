Sputnik, De Luca: “Basta dormire, Aifa decida in due settimane come accaduto con Pfizer” (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSul vaccino russo Sputnik la Regione Campania aspetta l’ok da parte dell’Aifa. “Abbiamo fatto un contratto con l’azienda produttrice e questo contratto subordina la propria esecutività all’approvazione del vaccino” spiega il governatore Vincenzo De Luca ad Adnkronos. “Quello che non si capisce è perché dormiamo in piedi ancora oggi, perché l’Aifa non decide nel giro di due settimane se questo vaccino va bene o meno”. “Quando l’Aifa ha valutato Pfizer – ha ricordato De Luca – lo ha fatto in due settimane. Facciamo la stessa cosa con questo vaccino, perché se abbiamo 3 milioni di dosi di vaccino aggiuntive a quelle dell’Europa è chiaro che nel giro di tre mesi noi usciamo fuori dal calvario”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSul vaccino russola Regione Campania aspetta l’ok da parte dell’. “Abbiamo fatto un contratto con l’azienda produttrice e questo contratto subordina la propria esecutività all’approvazione del vaccino” spiega il governatore Vincenzo Dead Adnkronos. “Quello che non si capisce è perché dormiamo in piedi ancora oggi, perché l’non decide nel giro di duese questo vaccino va bene o meno”. “Quando l’ha valutato– ha ricordato De– lo ha fatto in due. Facciamo la stessa cosa con questo vaccino, perché se abbiamo 3 milioni di dosi di vaccino aggiuntive a quelle dell’Europa è chiaro che nel giro di tre mesi noi usciamo fuori dal calvario”. L'articolo ...

Advertising

anteprima24 : ** #Sputnik, De Luca: 'Basta dormire, Aifa decida in due settimane come accaduto con Pfizer' **… - lifestyleblogit : Vaccino Sputnik, De Luca: 'Dormiamo in piedi? Aifa decida' - - zazoomblog : Vaccino Sputnik De Luca: “Dormiamo in piedi? Aifa decida” - #Vaccino #Sputnik #Luca: #“Dormiamo - fisco24_info : Vaccino Sputnik, De Luca: 'Dormiamo in piedi? Aifa decida': Su AstraZeneca, 'comunicazione idiota'… - paolorm2012 : RT @infoitsalute: Vaccini, De Luca: Sputnik? Dormiamo in piedi, Aifa decida entro 2 settimane -