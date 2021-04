“Sbagliano loro e mi fanno pagare pure la sanzione. Senza soldi e senza lavoro, cosa dovrei fare?” (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito riportiamo una lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Buongiorno. Sono N ho 31 anni e sono un cuoco stagionale, single. Non lavoro dal 13 settembre 2020. In questi mesi ho avuto la Naspi ma è terminata il 17 marzo. Ho conttatato INPS, l’impiegata con il sorriso sulla bocca mi ha detto di non sapere nulla su cosa fare e economicamente avrei dovuto arrangiarmi (viva la competenza). Ho contattato il sindacato, il quale mi ha detto che potrei entrare nel bonus stagionale, ma non c’è certezza. Con cosa vivo ora? Con cosa pago l’afitto e le utenze?… Come se non bastasse INPS mi ha inviato una richiesta di recupero di ritenute fiscali, dell’anno 2019-2020. Ho chiesto spiegazioni all’INPS e mi è stato detto che la carta era stata inviata dall’agenzia delle entrate, (solo che la carta ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Di seguito riportiamo una lettera inviataci da uno dei nostri lettori. Buongiorno. Sono N ho 31 anni e sono un cuoco stagionale, single. Nondal 13 settembre 2020. In questi mesi ho avuto la Naspi ma è terminata il 17 marzo. Ho conttatato INPS, l’impiegata con il sorriso sulla bocca mi ha detto di non sapere nulla sue economicamente avrei dovuto arrangiarmi (viva la competenza). Ho contattato il sindacato, il quale mi ha detto che potrei entrare nel bonus stagionale, ma non c’è certezza. Convivo ora? Conpago l’afitto e le utenze?… Come se non bastasse INPS mi ha inviato una richiesta di recupero di ritenute fiscali, dell’anno 2019-2020. Ho chiesto spiegazioni all’INPS e mi è stato detto che la carta era stata inviata dall’agenzia delle entrate, (solo che la carta ...

